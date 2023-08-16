Суд обязал колонию в Мурмашах подвести горячую воду в жилые отряды

Кольский районный суд поддержал иск спецпрокуратуры к исправительной колонии №18 в Мурмашах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кольский районный суд поддержал иск спецпрокуратуры к исправительной колонии №18 в Мурмашах. Надзорный орган во время проверки выявил, что к умывальникам и душевым в жилых отрядах не подведена горячая вода, из-за чего осужденные вынуждены мыться холодной водой.

- Суд, выслушав мнение прокурора, представителей ответчиков, принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры и обязал исправительное учреждение провести горячее водоснабжение в жилые отряды, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: на территории колонии строгого режима №23 в Ревде сотрудники нашли подозрительный сверток, перемотанный канцелярским скотчем. Внутри оказалась техника.

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