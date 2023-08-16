Пассажир погиб в ДТП на «Коле» в Мурманской области из-за пьяного водителя

Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 2.32. Фото: УГИБДД по Мурманской области

В ночь на 16 августа в Печенгском округе Мурманской области произошла авария с участием одной машины. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 2.32.

На 1531 километре федеральной трассы «Коле» 26-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась. В салоне помимо водителя были два пассажира, один из которых погиб на месте до приезда «скорой помощи», другого госпитализировали в больницу.

- Сотрудники Госавтоинспекции на вместе происшествия освидетельствовали водителя Hyundai Accent. Результат показал наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: вечером 14 августа под Апатитами произошла смертельная авария. В 19.41 в экстренные службы поступила информация, что на 1208 километре трассы Р-21 «Кола» водитель BMW вылетел в кювет. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 19.20.

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