Обвиняемые в крушении бомбардировщика Ту-22М3 под Оленегорском обжалуют приговор

Гособвинение наставало на пяти годах колонии-поселения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 августа Мурманский гарнизонный военный вынес приговор бывшему командиру войсковой части полковнику запасу Владимиру Алесенко и экс-руководителю полетов майору запаса Владимиру Степанову. Их обвиняли в крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе Оленья в Мурманской области. Тогда погибли три человека, один выжил.

Гособвинение наставало на пяти годах колонии-поселения. Суд признал Алесенко виновными по статье о халатности, приведшей к гибели людей, а Степанова – в нарушении правил полетов и приговорил их к 4 и 3,6 годам лишения свободы условно соответственно. Также они должны выплатить 2,5 и 2 миллиона рублей Минобороны. Подсудимые будут обжаловать приговор.

- Считаем его незаконным и несправедливым, так как выводы экспертизы, на которых строилось обвинение, неверные. Входящие данные экспертов были неправильные, соответственно, и выходящие данные были даны неправильно, - цитирует ТАСС адвоката Юрия Касаткина. - В апелляции я указал, что нужно огласить все эти экспертизы для того, чтобы заявить ходатайство об их ничтожности, а затем назначить проведение повторной экспертизы, чтобы суд высшей инстанции принимал решение, исходя из новых данных.

Напомним: Мурманский областной суд отменил приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову, которого обвинили в получении взятки. Также приговор отменен бывшему заместителю руководителя Имущественной казны Мурманской области Станиславу Терентьеву.

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