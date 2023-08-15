В Мурманске стартовала первая за 40 лет годовая арктическая экспедиция

В Чапоме экспедиция сойдет на берег преодолев 325 морских миль. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 августа из Мурманска стартовала высокоширотная масштабная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77», которая будет длиться целый год.

Представители научного сообщества и волонтеры будут изучать состояние тундры и многолетнемерзлых грунтов, оценят современную транспортную инфраструктуру и связь. Главная цель экспедиции – составить карты промышленного наследия СССР, оценить качество и количество отходов в Артике для последующей уборки территории.

Старт первому этапу экспедиции дали в Мурманском областном краеведческом музее. Замгубернатора Мурманской области Оксана Демченко озвучила приветственное слово президента РФ Владимира Путина и пожелала участникам доброго пути и ценных открытий.

- Научная высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток 77» уникальна – аналогов ей не нашли за последние 40 лет. Мы поддерживаем научное сообщество и безусловно ценим их вклад в наше общее будущее, – отметила вице-губернатор.

В Чапоме экспедиция сойдет на берег преодолев 325 морских миль. Они проследуют до Умбы, после чего группа приступит к сбору данные в рамках социологического исследования в местах традиционного проживания саами. Этот маршрут будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

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