50-летняя жительница Кандалакши попала в ДТП в Карелии

Днем 14 августа в Карелии произошло ДТП с участием водителя из Мурманской области. Фото: скриншот видео / Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

Днем 14 августа в Карелии произошло ДТП с участием водителя из Мурманской области.

- В 12.10 на автодороге «А119-Вологда-Медвежьегорск» недалеко от отворотки на Чёлмужи водитель Hyundai Solaris допустила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. За рулем находилась 50-летняя жительница Кандалакши, в результате ДТП она получила травмы, госпитализирована, - сообщили в Госавтоинспекции Республики Карелия.

Напомним: вечером 14 августа под Апатитами произошла смертельная авария. В 19.41 в экстренные службы поступила информация, что на 1208 километре трассы Р-21 «Кола» водитель BMW вылетел в кювет. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 19.20.

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