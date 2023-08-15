В Архангельске 22-летний мужчина утонул, перегнувшись у воды через перила

Тела обоих мужчин еще не нашли. Фото: arh.sledcom.ru

13 августа в Архангельске в разных местах утонули двое мужчин.

Первый купался днем в реке Онега у деревни Сорокинская Каргопольского района.

- 23-летний местный житель нырнул под воду и не смог выплыть. Организованы поисковые работы, - сообщили в СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому АО.

Второй несчастный случай произошел ночью на набережной Северной Двины рядом с клубом «Пеликан». Здесь 22-летний мужчина перегнулся через перила, не удержался и упал в воду. Его до сих пор не нашли. По обоим случаям проводятся доследственные проверки.

Напомним: в канале Кольской АЭС утонул 17-летний подросток, которого унесло течением.

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