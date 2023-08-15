Мошенник обманул двух пенсионерок в Мурманске в День Победы на 700 тысяч рублей

Свою вину задержанный по обвинению в мошенничестве мурманчанин полностью признает. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманской области задержали 45-летнего мужчину. Ранее он уже не раз сидел, и в этот раз рискует отправиться в колонию на срок до шести лет за мошенничество в особенно крупном размере.

Вместо того, чтобы найти себе нормальную работу, он решил устроиться работать на мошенников. В сети он нашел объявление, по которому получил инструкцию: надо ездить по адресам, которые сообщит куратор, и забирать деньги. Часть суммы он может оставить себе, а остальное надо перечислить на указанные счета.

Тех, у кого мужчина забирал деньги, обманывали по стандартной схеме. Два таких мошенничества при участии северянами случились 9 Мая. Злоумышленники позвонили 80-летней и 77-летней мурманчанкам и рассказали им одинаковые истории, что их дети стали виновниками ДТП и срочно нужны деньги, чтобы дать взятку за невозбуждение уголовных дел.

- Звонивший предложил одной из женщин положить имеющуюся в квартире наличность в наволочку и передать курьеру. Через некоторое время к пожилой женщине приехал неизвестный, которому потерпевшая передала 150 000 рублей. На протяжении всего времени с ней продолжал вести разговор злоумышленник. Он торопил ее, запрещал вешать трубку и перезванивать родственникам, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Вторая женщина по такой же схеме отдала 2000 евро и 5 000 долларов. Всего у северянок забрали почти 700 тысяч рублей. И только потом, когда курьеры уехал, они позвонили детям и выяснили, что никаких ДТП не было. После полицейским пенсионерки рассказали, что знали о таких схемах обмана, но под давлением запаниковали.

Свою вину задержанный мужчина признает.

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