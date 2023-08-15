Полицейские в Мурманске раскрыли хитрую схему преступления сотрудника магазина бытовой техники

Администрация магазина заподозрила, что несет убытки из-за кого-то из сотрудников. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

33-летний сотрудник магазина бытовой техники в Мурманске стал фигурантом уголовного дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Ранее его уже судили за кражу.

Мужчина работал на складе магазина и знал обо всех акциях и специальных возможностях. Используя эту информацию, он придумал хитрую схему обогащения.

Свою знакомую северян подговорил купить в его магазине два духовых шкафа - на второй давали скидку 50%. При этом сотрудник точно знал, что у второго шкафа есть дефект.

- Также он знал, что если заранее оформить страховку на товар по специальной программе, то технику, даже купленную со скидкой и имеющую брак, по истечении определенного срока можно вернуть по полной стоимости, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Эту схему мурманчанин и применил: духовой шкаф с дефектом его знакомая вернула, а мужчина получил дополнительные 48 тысяч рублей. Но покупка вызвала подозрения у администрации магазина, поэтому ее представители обратились в полицию.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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