Территорию школы олимпийского резерва в Кировске затопило во время ливня

Территорию у школы олимпийского резерва в Кировске основательно размыло. Фото: vk.com/swisshibiny/скриншот видео

Вечером 14 августа на Мурманскую область обрушился сильный ливень. Особенно много осадков выпало в Апатитах и Кировске.

В первом городе из-за непогоды несколько улиц остались без света, а в Кировске затопило территорию местной спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу.

Вода размыла склоны рядом, из-за чего у здания образовалось море из воды и грязи.

- Вроде, и виновных нашли, и косяки исправили, но что-то все равно заставляет потоки воды затапливать корпус горнолыжной школы. Напомним, почти полмиллиарда рублей потратили на строительство объекта, и все впустую, - сообщает Telegram-канал «Арктического обозревателя».

Ранее в проблемах с территорией школы обвинили эксперта областного управления госэкпертизы, который, по версии следствия, получил взятку за составление положительного заключения государственной экспертизы.

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