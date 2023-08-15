Победители конкурса «Воспитатель года» в Заполярье будут получать 300 тыс. рублей

Финалистам, призерам и победителям в профессиональном конкурсе воспитателей повысят размер денежного поощрения. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кольском Заполярье уравняют денежные поощрения конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года Мурманской области». Такое решение принял губернатор Андрей Чибис.

- Победители и призеры регионального этапа «Воспитатель года» будут получать премии до 300 тысяч рублей, - отметил глава региона.

Призерам будут выплачивать по 100 тысяч рублей, финалистам - 25 тысяч, а победителю номинации «Педагогический дебют» - 50 тысяч рублей.

Напомним: ко Дню горняка ФосАгро выплатит повышенную премию всем сотрудникам и ветеранам. По решению руководства, размер выплаты составит по 50 тысяч рублей «на руки» работникам и по 10 тысяч – ветеранам предприятий.

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