В Мурманской области почти два месяца ищут пропавшего на турбазе мужчину

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратится к волонтерам ПСО «ЛизаАлерт». Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманской области идут поиски 54-летнего Константина Позднякова. Мужчина пропал почти два месяца назад - 21 июня он ушел с территории палаточного лагеря на турбазе «Север» и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм, черные кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратится к волонтерам ПСО «ЛизаАлерт» 8800-700-54-52 либо по телефону 112.

Напомним: завершены поиски пропавшего в канале Кольской АЭС подростка.

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