На самом длинном доме в России обновят советские панно и сделают новые муралы

Советские панно на уникальном доме в Мурманске обновят. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске открылся фестиваль урбан-арта «РОСТ». Тема нового сезона - связь прошлого и настоящего, развитие. Его участники ранее украшали муралами дома в районе Роста, в этом году они взялись за уникальный дом не только для областного центра, но и России.

- В Мурманске есть местная достопримечательность – самый длинный в России дом. Строение в Первомайском округе занимает целый микрорайон. Его длина составляет 1488 метров, за зданием числится целых 26 адресов. Со стороны Кольского проспекта фасад здания украшают панно советских времён. Их автор - художник-монументалист Вячеслав Герасимов. Муралы, созданные по особой технологии, являются настоящим памятником советскому искусству. Несмотря на то, что сохранились они неплохо, изображения требуют обслуживания – некоторые места пострадали от вандалов, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

На свободных местах участники фестиваля создадут новые муралы. Фото: администрация Мурманска

Участники фестиваля бережно обновят существующие рисунки, а на свободных участках создадут новые муралы. Также ими украсят другие объекты вблизи дома, например, подстанции.

Напомним: в Териберке, на побережье губы Завалишина, появился уникальный мурал с оленем площадью 350 квадратных метров. Изображение, которое можно рассмотреть только с высоты. создала команда культурно-просветительского портала «Дети Арктики» и арт-сообщество «33+1».

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