Один человек пострадал, 12 эвакуировали при пожаре на улице Седова в Мурманске

На борьбу с огнем ушло почти два часа. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В 21.50 в МЧС по Мурманской области поступила информация о пожаре в многоквартирном доме №22 на улице Седова в Мурманске. Огонь занялся на кухне четырехкомнатной квартиры на последнем, девятом, этаже.

- Площадь горения составила 10 квадратных метров, пострадал один человек. Двенадцать человек эвакуировали из подъезда, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На борьбу с огнем ушло почти два часа.

Огонь занялся на кухне четырехкомнатной квартиры на последнем, девятом, этаже. Фото: vk.com/mchs_murmansk

- Долго время не удавалось приступить к тушению квартиры из-за того, что пожарным нужно было вскрыть аж три двери. Как сообщают очевидцы, хозяева сгоревшей квартиры на Седова сейчас в отпуске, - пишет Telegram-канале «Мурманск Дтп ЧП» (18+).

Напомним: вечером 14 августа под Апатитами произошла смертельная авария. В 19.41 в экстренные службы поступила информация, что на 1208 километре трассы Р-21 «Кола» водитель BMW вылетел в кювет. По данным УГИБДД, ДТП произошло в 19.20.

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