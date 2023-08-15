Только темнота и туман - как в фильме ужасов. Район Мурманска и мост через Кольский залив обесточены

Мост через Кольский залив остался без искусственного освещения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вечером 14 августа без света осталась дальняя Первомайка в Мурманске - света полностью или частично нет на улицах Баумана, Шевченко, Фадеев Ручей, Достоевского, Капитана Копытова, Кольском проспекте.

Также обесточены Прибрежная дорога и мост через Кольский залив. О причинах происшествия пока не сообщается.

«Темнота, как в полярную ночь, и туман густой», «Как в фильме ужасов», «В каких-то домах свет горит в каких-то нет, фонари частично горят», - рассказали «КП»-Мурманск» местные жители.

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