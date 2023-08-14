Следователи проводят проверку после гибели подростка в Полярнозоринском канале

14 августа стало известно, что в Полярнозоринском канале обнаружено тело подростка, которого искали с 11 числа. Фото: Олег ЗОЛОТО

14 августа стало известно, что в Полярнозоринском канале обнаружено тело подростка, которого искали с 11 числа. Юноша вместе с друзьями пошел купаться в отводной канал Кольской АЭС, где плавать запрещено (как и во всех водоемах Мурманской области). Там его унесло сильным течением.

- Следственный отдел по городу Кандалакша проводит доследственную проверку по факту обнаружения 14 августа тела 17-летнего подростка. Признаков насильственной смерти на теле несовершеннолетнего при внешнем осмотре не обнаружено, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Точная причина смерти подростка станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Напомним: в озере Имандра утонул рыбак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru