В озере Имандра утонул рыбак

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в СКР по Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 августа на озере Имандра со стороны населенного пункта Африканда-1 произошла беда.

- У меня утонул папа на рыбалке. Спасатели МЧС не смогли его найти, - написала в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) дочь погибшего Ирина Дворникова.

Благодаря соцсетям ей удалось найти водолаза, который откликнулся на просьбу помочь найти тело.

- Хочу выразить благодарность Павлу, который на добровольческих началах откликнулся на мое горе и приехал, бросив все свои дела из Мурманска в Полярные Зори. Я, как никто другой, знаю, как тяжело найти водолаза у нас в области, который занимается такими поисками. Я думала, что таких людей уже не существует, отзывчивых, добрых и обязательных! Я желаю ему и его семье крепкого здоровья! - поблагодарила северянка за помощь.

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в СКР по Мурманской области.

Напомним: в отводном канале Кольской АЭС во время купания утонул подросток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru