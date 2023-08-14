МиГ-29 поднимали на перехват норвежского «Посейдон» над Баренцевым морем

Чтобы не допустить нарушения госграницы, к «Посейдону» направили МиГ-29. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минобороны сообщило о перехвате норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии вблизи российской границы в Баренцевом море. Самолет засекли российские средства контроля воздушного пространства 14 августа. Чтобы не допустить нарушения госграницы, к «Посейдону» направили МиГ-29.

- При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, - сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана восемь часов кружили два стратегических ракетоносца Ту-160. Их полет был плановым.

Напомним: атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море весной следующего года. Об этом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru