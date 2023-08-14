В Мурманске пройдет выставка захваченных у ВСУ трофеев

В Мурманск прибудет передвижная выставка в рамках акции «Сила в Правде». Фото: Пресс-служба Северного флота

В Мурманск прибудет передвижная выставка в рамках акции «Сила в Правде». Сейчас ее можно увидеть в Санкт-Петербурге, после чего она отправится в порты Мурманской и Архангельской области. Особенность экспозиции в том, что она разместится на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен».

- На выставке представлены военные трофеи: два патрульных катера и подбитая бронетехника ВСУ, нацистская литература и атрибутика, изъятая российскими военнослужащими в ходе СВО. В вертолетном ангаре размещены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок, - сообщили в оперштабе Мурманской области со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Точная дата выставки в Мурманске пока не известна.

Ранее, 8 сентября 2022 года, у северян была возможность увидеть большой десантный корабль «Иван Грен».

Напомним: атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море весной следующего года. Об этом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru