Андрей Малахов собирает белые грибы в Мурманской области

В Мурманской области уже начался сезон тихой охоты. Фото: личный архив Андрея Малахова

В Мурманской области уже начался сезон тихой охоты. Походить по северным лесам в поисках красавцев-грибов, а заодно и насладиться природой, решил и телеведущий Андрей Малахов. Он приехал в Апатиты.

- Первые белые грибы на севере! - лаконично отметил известный журналист в своем Telegram-канале.

К слову, это далеко не первый его поход в лес на малой Родине, в прошлом году он тоже не упустил шанс отдохнуть на тихой охоте. Правда, в 2022-м грибов было гораздо больше, чем этим летом.

Напомним: ученый из Лапландского заповедника рассказала, как правильно собирать грибы.

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