В Коле из горящего склада эвакуировали бензогенератор и канистру с бензином

Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Утром 14 августа в Коле тушили серьезный пожар на складе на улице Привокзальной. На месте происшествия работали 17 спасателей.

- Пожару присвоили повышенный ранг 1БИС. Одноэтажная постройка закопчена по всей площади, огонь повредил помещения на общей площади 52 квадратных метра. Из здания эвакуировали бензогенератор и канистру с бензином емкостью 40 литров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются.

Напомним: на железнодорожных путях в Коми вспыхнули четыре цистерны с нефтепродуктами.

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