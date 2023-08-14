Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» посетили Кольскую АЭС

Основная цель «АтомДискавери» – познакомить потенциальных работников с многообразием профессий на атомной отрасли. Фото: Кольская АЭС

10 августа Кольскую АЭС посетили 40 победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» 2022 года в рамках научно-образовательной программы «АтомДискавери», проводимой Госкорпорацией «Росатом».

Участниками программы, которая проходила на Кольском полуострове с 7 по 13 августа, стали ученики 9 - 11 классов и студенты из 26 регионов России. В ходе посещения Кольской АЭС гости узнали, как работает атомная станция, посетили полномасштабный тренажер, информационный центр и форелевое хозяйство.

Своими впечатлениями от посещения Кольской АЭС поделилась руководитель отдела по работе со школьниками, студентами и выпускниками с высоким потенциалом АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алена Киселева:

- Конечно, очень восхитили габариты станции и здорово осознавать, что это все идет на пользу человечеству, людям, городу. Нам удалось познакомиться с молодыми специалистами Кольской АЭС, увидеть их горящие глаза. Очень ценно, что они с теплотой и любовью отзывались о работе на станции, приятно было узнать, что за каждым молодым специалистом закрепляется наставник.

Программа «АтомДискавери» разработана с учетом интересов молодежи и включает в себя три ключевых направления - «Изучай технологии», «Раскрой потенциал» и «Познавай Россию». Фото: Кольская АЭС

Основная цель «АтомДискавери» – познакомить потенциальных работников с многообразием профессий на атомной отрасли. Возможно, это поможет ребятам сформировать свой дальнейший путь в карьере, определиться с будущей профессией и поступить в опорные вузы «Росатома».

Программа «АтомДискавери» разработана с учетом интересов молодежи и включает в себя три ключевых направления - «Изучай технологии», «Раскрой потенциал» и «Познавай Россию».

В блоке «Изучай технологии» задействованы отраслевые эксперты, которые рассказали ребятам свои личные истории профессионального становления. Кроме этого, для участников были организованы технические туры на первый в мире атомный ледокол «Ленин», ФГУП «Атомфлот».

В направлении «Раскрой потенциал» специалисты АНО «Корпоративная Академия Росатома» рассказали о возможностях построения профессиональных траекторий в «Росатоме» и выборе своего карьерного пути. Кураторы провели для юных первооткрывателей тренинги по развитию 4К-компетенций - критического мышления, умения работать в команде, коммуникативных навыков и креативного мышления.

«Познавай Россию» – третий трек программы. Победители «Большой перемены» в сопровождении экспертов «Росатома» путешествовали по Кольскому полуострову, знакомились с арктической флорой и фауной, побывали в Териберке и погрузились в культуру коренных народов Кольского полуострова в этнопарке «Саамские мотивы».

Организаторами всероссийского конкурса «Большая перемена» выступают Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Госкорпорация «Росатом» выступает партнером «Большой перемены» с момента запуска проекта и уделяет большое внимание сопровождению и поддержанию контакта со школьниками и студентами с высоким потенциалом, которые в скором времени могут стать работниками предприятий атомной отрасли.

* Правительство РФ и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. «Росатом» и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

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