Автобус №112 Североморск - Щукозеро временно ходит по другому расписанию

В Мурманской области изменилось расписание движения автобуса №112 Североморск - Щукозеро. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области изменилось расписание движения автобуса №112 Североморск - Щукозеро.

- С 14 по 31 августа по обращениям жителей вводится временное расписание в тестовом режиме по данному маршруту, - сообщили в минтрансе региона.

С новым графиком можно ознакомиться в группе министерства во «ВКонтакте».

Напомним: в Мурманске появилась новая остановка на автобусных маршрутах №30 и №33.

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