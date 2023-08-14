В Хибинах к работникам карьера вышел редкий хищник

Камера животное не смутила.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Хибинах к горным рабочим вышла покрасоваться рысь. Хищника, которого редко можно заметить в Мурманской области, сняли на видео.
Камера животное не смутила. Рысь продолжила бродить по карьеру, не обращая на людей особого внимания.
Напомним: турист встретил в Хибинах медведей и накричал на них.
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