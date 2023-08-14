В Коле загорелся склад на улице Привокзальной

Утром 14 августа в Коле на улице Привокзальной, 12 загорелся склад. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

Утром 14 августа в Коле на улице Привокзальной, 12 загорелся склад. Пожар сняли на видео очевидцы.

На месте происшествия работают пожарные, «КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС региона. Известно, что по этому адресу находится магазин автотоваров и салон мебели.

Напомним: двух человек спасли из пожара в многоэтажном доме в Кировске.

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