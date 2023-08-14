В Мурманске прохожие нашли на Ледовом озере мертвую чайку

Что именно случилось с птицей - неизвестно. Пернатый лежит на отмели среди ивовых веток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске местные жители заметили мертвую чайку на Ледовом озере. Фотографию птицы прислал читатель СеверПост.

Что именно случилось с птицей - неизвестно. Пернатый лежит на отмели среди ивовых веток.

Напомним: в Мурманской области сожгли 1568 трупов зараженных птичьим гриппом чаек. Птиц нашли у озера Секретарское и в губе Ура. В губе КПП уже сняли, но мониторинг ситуации сохраняется.

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