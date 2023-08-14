В Мурманской области ищут убивших лося браконьеров

Сотрудники охотнадзора обнаружили в лесу лося, убитого браконьерами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области проводят проверку из-за браконьерской охоты. Сотрудники отдела государственного охотничьего надзора минприроды обнаружили в лесу тело лося, а вот личности самих нарушителей еще предстоит установить.

- Ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей. Отдел дознания ОМВД России по Кольскому району возбудил уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области установили лимиты на добычу лося с 1 августа. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

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