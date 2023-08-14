Завершены поиски пропавшего в Мурманской области 67-летнего мужчины

Иван Швед заплутал в лесу во время сбора грибов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С 10 августа спасатели волонтеры и родственники вели поиски 67-летнего Ивана Шведа. Мужчина пропал в районе СНТ «Ельничек» у Кильдинстроя в Кольском районе Мурманской области. В тот день северянин пошел в лес за грибами.

Поиски длились четыре дня и завершились благополучно.

- Без вести пропавший найден, жив! Сейчас находится в окружении родственников, - рассказали в поисково-спасательном отряде «СеверСпас».

Напомним: 10 августа в отводном канале Кольской АЭС в Полярных Зорях унесло течением 16-летнего подростка. На данный момент поиски со стороны МЧС приостановлены до 14 августа по погодным условиям, ищут пропавшего мальчика добровольцы и родные. Последние обратились за помощью к северянам.

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