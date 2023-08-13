В полиции прокомментировали информацию о стрельбе в мурманском районе Роста

Перепуганные звуками стрельбы жители Росты позвонили в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 13 августа в мурманском районе Роста жители услышали звуки, похожие на стрельбу. К ним также примешивались крики.

Ситуацию прокомментировали в полиции.

- В полицию поступило сообщение о хлопках в Ленинском округе, в районе Росты. Для проверки информации по указанному заявителем адресу выехал наряд полиции. На момент прибытия кого-либо из граждан не было. Сообщений из медицинских учреждений также не поступало, - сообщила «КП»-Мурманск» руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: вечером 12 июля на улице Аскольдовцев, 28 в Мурманске случилось столпотворение - очевидцы сняли на видео, как люди массово выясняют отношения по какому-то поводу. Пока шли разборки, приехали сотрудники Росгвардии и полиция, которые задержали мужчину, устроившего скандал в одном из местных магазинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru