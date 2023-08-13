Месяц размер госдолга Мурманской области сохраняется на уровне 22,8 млрд рублей

За месяц размер госдолга Мурманской области не изменился. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В министерстве финансов Мурманской области рассказали об уровне государственного долга региона по состоянию на 1 августа. На данный момент он уже месяц сохраняется на уровне 22,8 миллиарда рублей.

- В структуре долга основную долю занимает задолженность по бюджетным кредитам – 21,2 миллиарда рублей или 93 %, и государственные гарантии Мурманской области, предоставленные в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт» – 1,6 миллиарда рублей или 7 %. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями, отсутствует, - сообщили в профильном министерстве.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще брать кредиты - это следует из данных статистики. Так, с января по июнь 2023 года общая сумма кредитования северян составила 72,4 миллиарда рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее. Также жители региона стали активнее пользоваться банковскими вкладами. Об этом говорит выросший объем средств, который северяне отдают в финансовые организации: с 1 июля 2022 года он вырос на 21,1% или на 43,5 миллиарда рублей.

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