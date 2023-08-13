На месте древнего поселения в Мурманской области нашли янтарные украшения

Ученые работали на территории древнего поселения Кумжа. Фото: vk.com/iimk_ran

В июле прошла экспедиция Кольской археологической экспедиции ИИМК РАН, ее участники работали на территории поселения Кумжа в губе Дроздовка Баренцева моря.

Как отмечают в Институте истории материальной культуры Российской академии наук, это место считается одним из самых обследованных на территории Кольского полуострова - работы здесь ведутся уже более 60 лет. Но все равно здесь делают находки.

- Особая удача этого сезона – находка двух янтарных украшений: трапециевидной подвески и бусины-пронизки, свидетельствующих о далеких контактах древнего населения Кольского Севера. До этого в регионе было обнаружено три янтарных предмета и все они датируются поздним неолитом. Кроме того, были расчищены и обмерены каменные лабиринты в соседней губе Варзина, - сообщили участники экспедиции.

Несмотря на высокий уровень исследования поселения, находки здесь делают до сих пор. Фото: vk.com/iimk_ran

Как уточнили в институте, в поселении есть конструктивные элементы постройки размером 4×3 метра с остатками двух очагов.

- Коллекция находок насчитывает более 5500 артефактов, среди которых фрагменты керамических сосудов, сланцевые и кремневые ножи, наконечники стрел и дротиков, топоры, тесла и их заготовки, - пояснили ученые.

Напомним: коллекции Мурманского областного краеведческого музея исследовал археолог РАН. Специалист сконцентрировался на изучении ножевидных пластин и примесей в древней керамике.

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