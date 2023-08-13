Игорь Морарь ко Дню строителя: Без вас невозможна жизнь городов

13 августа 2023 года в России отмечают День строителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. С профессиональным праздником тех, без кого в Заполярье не было бы жилых домов и многого другого, поздравил глава Мурманска Игорь Морарь.

- Без вас невозможна жизнь городов - вашими руками возводятся жилые дома, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Вы создаете условия для комфортной и благоустроенной жизни мурманчан. Спасибо всем, кто внес свой вклад в благоустройство Мурманска. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, интересных проектов и достойной оценки труда, - отметил Игорь Морарь.

Отдельные слова благодарности и уважения он выразил ветеранам строительной сферы.

Ранее в Мурманске в преддверии Дня строителя награждали работников строительной отрасли. Награды Минстроя РФ, почетные медали «85 лет Мурманской области», а также почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма вручил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманской области средняя зарплата строителя в 2022 году составила 107,4 тысячи рублей. Как сообщили в Мурманскстате, это больше, чем в целом по области, на 23%.

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