Водителей в Мурманской области предупредили о серьезной опасности у Шонгуя

У федеральной трассы в Шонгуе не раз замечали лося. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают о серьезной опасности. У трассы «Кола» в Кольском районе надо быть особенно внимательными.

- К подъезду в Шонгуй на трассе со стороны Мурманска по обочине бегает лось, - написал в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) Александр Каракуца.

Ранее лося не раз видели на этом участке.

Напомним: в Мурманской области будут судить двух жителей Снежногорска, который занимались незаконной охотой на лосей. Мужчин обвиняют по части 2 ст. 258 УК РФ.

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