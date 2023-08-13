Водителей в Мурманской области предупредили о серьезной опасности у Шонгуя

У федеральной трассы в Шонгуе не раз замечали лося.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Водителей в Мурманской области предупреждают о серьезной опасности. У трассы «Кола» в Кольском районе надо быть особенно внимательными.
- К подъезду в Шонгуй на трассе со стороны Мурманска по обочине бегает лось, - написал в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) Александр Каракуца.
Ранее лося не раз видели на этом участке.
Напомним: в Мурманской области будут судить двух жителей Снежногорска, который занимались незаконной охотой на лосей. Мужчин обвиняют по части 2 ст. 258 УК РФ.
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