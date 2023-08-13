В Мурманской области хотят создать комплекс из 51 культурного мероприятия

В Мурманской области планируют создать комплекс из 51 мероприятия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Каждый месяц в Мурманской области проходят различные фестивали, праздники и т.д. Как сообщили в минкульте региона, в планах - создать целый комплекс из мероприятий для северян и туристов, который бы охватил все сезоны года.

- Хочется, чтобы в нашем 51-м регионе был 51 фестиваль, чтобы была прекрасная творческая атмосфера, - рассказала консультант управления развития сферы культуры и искусства при профильном министерстве Наталья Зайцева.

Напомним: 12 августа в Мурманской области прошел фестиваль искусств «Табуретка», 19 и 20 августа состоится Imandra Viking Fest, 27 августа - Gastro Industry, 9 сентября - «Гольфстрим».

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