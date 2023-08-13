Двух человек спасли из пожара в многоэтажном доме в Кировске

Пожар случился на третьем этаже многоквартирного дома на проспекте Ленина. Фото: vk.com/murman01

Днем 12 августа в Кировске произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Ленина,30. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 16.57. Уже через 38 минут его ликвидировали.

- В одной из комнат квартиры на третьем этаже сгорели диван и телевизор, обгорели стены. По всей площади квартиры закопчены стены и потолок. Также закопчены стены и потолок в подъезде с первого по пятый этажи, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Во время пожара спасли двоих жильцов с верхних этажей, к счастью, обошлось без пострадавших.

Пострадавшая квартира закопчена по всей площади. Фото: vk.com/murman01

Напомним: вечером 10 августа в Титане в районе бывших коровников случился пожар. Там загорелись автомобильные покрышки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru