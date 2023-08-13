«Прошу, помогите найти нашего мальчика». Родственники унесенного течением у Кольской АЭС подростка просят помочь с поисками

Подростка унесло течением во время купания в отводном канале Кольской АЭС. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Всю рабочую неделю в Мурманской области стояла рекордная жара, северяне спасались от нее у водоемов. При этом ни в одном озере, реке, водохранилище купание не разрешено. Нарушение запрета приводит к беде.

10 августа в отводном канале Кольской АЭС в Полярных Зорях унесло течением 16-летнего подростка. На данный момент поиски со стороны МЧС приостановлены до 14 августа по погодным условиям, ищут пропавшего мальчика добровольцы и родные. Последние обратились за помощью к северянам.

- Прошу, помогите найти нашего мальчика. Нуждаемся в любой помощи: пеший поиск, подводные дроны (они очень нужны), лодка, катер, бинокли, монокли, любое другое снаряжение для поисков. Течение неоднозначное и сильное, могло занести куда-угодно. Ситуация на воде меняется очень быстро. Искать нужно везде, - написали в социальных сетях родственники пропавшего подростка.

Всех, кто может помочь, просят позвонить по телефонам +7(8153) 27-49-85 (ЕДДС), +7(925)-262-42-82 (сестра Виктория). Участники поиска соберутся в точке по координатам 67.462478, 32.436698.

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