«Это замечательное место на краю планеты». Турист из США пришел в восторг от Мурманской области

Гость из США остался в восторге от поездки по Мурманской области. Фото: скриншот видео/t.me/namurmansk

С началом пандемии новой коронавирусной инфекции в Мурманской области стало меньше иностранных туристов. И все же гости из других стран приезжают полюбоваться красотой Кольского полуострова.

Турист из США, впервые посетивший Заполярье, поделился переполнявший его чувствами.

— Это замечательное место на краю планеты. Здесь совсем мало следов присутствия людей, фантастически сохранились природа. Такое место сложно сравнить с чем-либо на планете. Здесь +25, словно в Барселоне, где я сейчас живу, - рассказал гость Telegram-каналу «На Мурманск/ Все о Кольском полуострове».

Напомним: в Хибинах очевидцы сняли на видео накричавшего на медведей туриста.

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