В Мурманске завершился период белых ночей

В Заполярном светло ночью не будет с 13 августа, в Печенге – с 14 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подходит к концу период белых ночей. Так, в Мурманске ночь с 12 на 13 августа будет уже обычной.

В Заполярном светло ночью не будет с 13 августа, в Печенге – с 14 августа.

Окончательно обычная смена дня и ночи на всем Кольском полуострове наступит 16 августа.

Напомним: в Мурманске обновлен температурный рекорд полувековой давности.

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