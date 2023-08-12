Первая линия «Арктик СПГ 2» добралась из Белокаменки до Гыданского полуострова

Плавучий завод не имеет аналогов в мире. Фото: скрин видео vk.com/belokamenka51

До месторождения «Утреннее», что находится на Гыданском полуострове, на гравитационной платформе добралась первая технологическая линия сжижения природного газа завода «Арктик СПГ 2» из Белокаменки. Ее приезд сняли на видео.

Старт отправке конструкции дал президент РФ Владимир Путин. Плавучий завод не имеет аналогов в мире, а его вес составил более 600 000 тонн.

Напомним: строительство порта «Лавна» завершат в 2024 году. Об этом доложили президенту на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

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