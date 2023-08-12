В Мурманской области следят за выезжающими на встречную полосу водителями

Выезд на «встречку» в неположенных местах может грозить штрафом или лишением водительских прав. Фото: УГИБДД по МО

В Мурманской области с 12 по 21 августа проводится масштабное профилактическое мероприятие «Встречная полоса» с применением скрытого патрулирования. За водителями будут тщательно следить.

- Цель такого мероприятия - профилактика нарушений ПДД, предотвращение аварий и тяжести их последствий, произошедших из-за выезда на встречную полосу. Самые тяжелые последствия от ДТП происходят из-за лобовых столкновений встречных автомобилей, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Выезд на «встречку» в неположенных местах может грозить штрафом или лишением водительских прав, а в случае повторного нарушения влечет уголовную ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru