Жителей Мурманска приглашают на экскурсию по созданию муралов

Мероприятие стартует у панно на улице Беринга, 4. Фото: vk.com/rostmurmansk

Жителей Мурманска приглашают на экскурсию «Процесс» по созданию муралов. Она пройдет 13 августа в 16.30 по локации самого длинного дома в России, что находится в Первомайском районе города.

- Именно здесь художники-муралисты создают свои работы, а на некоторых фасадах уже можно увидеть полноценные сюжеты, - сообщили в группе фестиваля урбан-арта «Рост».

Мероприятие стартует у панно на улице Беринга, 4. Участие бесплатное, записаться можно в комментариях под постом в группе фестиваля.

Напомним: в Териберке создали мурал с оленем площадью 350 квадратных метров.

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