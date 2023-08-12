В Печенгском округе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: УГИБДД региона

Днем 12 августа в Печенгском округе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека.

- По предварительной информации, около 14.00 в районе 1507-го километра автодороги Р-21 Кола столкнулись Kia и Renault. Травмы получили водитель и три пассажира автомобиля Renault. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, - сообщила «КП»-Мурманск» врио инспектора по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru