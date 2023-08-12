В Кольском районе продолжаются поиски 67-летнего грибника

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят обратиться в полицию. Фото: vk.com/la_murmansk

В Кольском районе третий день идут поиски 67-летнего Ивана Шведа, который отправился за грибами и не вернулся домой. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку на пенсионера.

Так, мужчина, житель Кильдинстроя, был одет в бордовую рубашку, темно-коричневые брюки, черные резиновые сапоги. Приметы: карие глаза, седые волосы, плотного телосложения.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо позвонить волонтерам: 8 800 700 54 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru