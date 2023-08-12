В Мурманске почтили память героев-подводников крейсера «Курск»

Цветы северяне возложили у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске прошел митинг, посвященный памяти погибших героев-подводников атомного подводного крейсера «Курск». Трагедия произошла 23 года назад, унеся с собой жизни 118 человек.

- Никогда «Курск» и его экипаж не уйдут из памяти северян. Название подлодки стало для нас символом невыносимой боли, невозможных потерь и несбывшихся надежд. Все эти годы без моряков живут их семьи, выросли дети и внуки. Но пока все мы помним, экипаж «Курск» в своем последнем походе несет вечную вахту, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Цветы северяне возложили у мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время.

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