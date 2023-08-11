Обнаруженные на здании драмтеатра в Мурманске дефекты устранят по гарантии

В конце 2021 года Мурманский областной драмтеатра сдали после затянувшейся и подорожавшей почти в три раза реконструкции. Фото: vk.com/murmanskgroup

В конце 2021 года Мурманский областной драмтеатра сдали после затянувшейся и подорожавшей почти в три раза реконструкции.

Правда, дорогие работы оказались не самого лучшего качества. Сначала по фасаду от сырости пошли пятна, затем трещины, также обнаружились дефекты плитки, в том числе и тротуарной. Устранять огрехи пришлось подрядчику. И вот летом-2023 вновь придется проводить работу над ошибками - северяне возмущены новыми дефектами на фасаде и территории вокруг театра. - Здание драмтеатра находится на гарантии. После его обследования в этом месяце будет принято решение о сроках устроения и причинах возникновения этих дефектов. Все они будут устранены в рамках гарантийных обязательств, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве строительства Мурманской области.

Дорогие работы оказались не самого лучшего качества. Фото: vk.com/murmanskgroup

Напомним: масштабная реконструкция здания Мурманского областного краеведческого музея, которой не было с момента постройки в 1937 году, началась 31 мая 2019 года. Завершить ее планировали в 2022 году, однако и в 2023 году работы продолжаются. О судьбе крупнейшего в Заполярье музея поинтересовались северяне.

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