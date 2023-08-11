Мурманский облдсуд отменил приговор двум чиновникам за взятку

Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию по делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд отменил приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову, которого обвинили в получении взятки. Также приговор отменен бывшему заместителю руководителя Имущественной казны Мурманской области Станиславу Терентьеву.

Согласно обвинению, обвиняемые способствовали тому, что руководителю Центра технической инвентаризации и пространственных данных дали распоряжение продать здание, находившееся в управлении учреждения, знакомому лицу по заниженной стоимости. За указанные действия бывший заместитель министра получил взятку в 200 тысяч рублей.

Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию по делу.

- Приговор Октябрьского районного суда Мурманска от 6 марта в отношении обвиняемых отменить, уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства, - говорится в постановлении суда.

Напомним: в Мурманской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере. В мае 2023 года он пытался подкупить и.о. заместителя начальника пограничной заставы в Печенге, чтобы тот закрыл глаза на незаконный переход через российско-норвежскую границу четырех сирийцев.

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