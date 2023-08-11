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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:48

Мурманский облдсуд отменил приговор двум чиновникам за взятку

Областной суд отменил приговор бывшему заместителю главы минимущества Мурманской области Сергею Бунтову
Ника СВЕТЛОВА
Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию по делу.

Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию по делу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд отменил приговор бывшему заместителю министра имущественных отношений Мурманской области Сергею Бунтову, которого обвинили в получении взятки. Также приговор отменен бывшему заместителю руководителя Имущественной казны Мурманской области Станиславу Терентьеву.

Согласно обвинению, обвиняемые способствовали тому, что руководителю Центра технической инвентаризации и пространственных данных дали распоряжение продать здание, находившееся в управлении учреждения, знакомому лицу по заниженной стоимости. За указанные действия бывший заместитель министра получил взятку в 200 тысяч рублей.

Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию по делу.

- Приговор Октябрьского районного суда Мурманска от 6 марта в отношении обвиняемых отменить, уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства, - говорится в постановлении суда.

Напомним: в Мурманской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере. В мае 2023 года он пытался подкупить и.о. заместителя начальника пограничной заставы в Печенге, чтобы тот закрыл глаза на незаконный переход через российско-норвежскую границу четырех сирийцев.

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