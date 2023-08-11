«Зарубежнефть» зарегистрировала в Мурманске дочернюю компанию «Морской дракон». Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Зарубежнефть» зарегистрировала в Мурманске дочернюю компанию «Морской дракон», которая будет специализироваться на услугах по бурению в нефтегазовой отраслях.

- Уже более 40 лет «Зарубежнефть» успешно осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро». В числе других проектов: разработка месторождений в Ненецком автономном округе (СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»), применение передовых технологий добычи высоковязких сортов нефти на Кубе, повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях Узбекистана, а также реализация проектов в Египте и Индонезии. Помимо этого, компания работает в сегменте «Нефтепереработка и сбыт» на территории Республики Сербской (Босния и Герцеговина), имеет в структуре собственные проектные институты подземного и наземного обустройства нефтегазовых месторождений, а также сервисные компании, - говорится на сайте предприятия.

Напомним: председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение по организации пограничного, таможенного и санэпиднадзора в акватории порта Витино. Незамерзающий порт перезапустят в Кандалакшском районе, в год он сможет обеспечить перевалку до 12 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.

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