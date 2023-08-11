15 августа из Мурманска стартует «Ледокол знаний»

В Мурманск ледокол вернется 24 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 августа из порта Мурманск выйдет ледокол «50 лет Победы», на борту которого будут талантливые школьники со всей страны. Их объединил проект «Ледокол знаний» - за свои достижения они отправятся в путешествие к Северному полюсу.

- Десятидневный рейс включает научную программу, семинары, лекции и другие мероприятия. В ходе экспедиции юные участники пройдут по уникальному маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск; узнают, как устроен ледокол, познакомятся с его капитаном и экипажем; приобретут знания на лекциях ученых и популяризаторов науки; научатся создавать и продвигать научно-популярный контент, - сообщили организаторы рейса.

В Мурманск ледокол вернется 24 июня.

Напомним: «50 лет Победы» летом возит не только туристов, но и ученых, которые проводят исследования. Так, в очередной рейс отправилась специалист Арктического и антарктического научно-исследовательского института Юлия Соколова. Она провела наблюдения за распределением ледяного покрова по маршруту плавания, в частности, замеры льда, которые показали неутешительные результаты.

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