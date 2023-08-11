Жители Мурманска могут сэкономить на общедомовых нуждах по электроэнергии

Существенную экономию даст установка энергосберегающих ламп и датчиков движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Мурманской области могут сэкономить на плате за общедомовые нужды по электроэнергии. В среднем, северяне платят около 100 рублей, но можно и меньше.

- Для этого нужно организовать одновременную передачу показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков. Необходимо не пропускать периоды передачи показаний, вовремя поверять приборы и обеспечивать их замену. В этом случае чаще всего расхождение будет минимальным, — рассказала murmansk.aif.ru министр регионального госжилстройнадзора Алена Кузнецова.

Также существенную экономию даст установка энергосберегающих ламп и датчиков движения.

Ранее жителям Мурманской области вернули более миллиона рублей за «коммуналку».

Напомним: правительство Мурманской области и Минстрой прорабатывают перерасчет за ЖКУ для участников СВО. Сейчас его невозможно сделать без установки приборов учета.

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