Житель Мурманска попал под уголовное дело за незаконную ловлю горбуши

61-летний житель Мурманска попал под уголовное дело за незаконную рыбалку. Фото: 51.мвд.рф

61-летний житель Мурманска попал под уголовное дело за незаконную рыбалку. Северянин удил рыбу на реке Воронья в Кольском районе 8 августа, не имея специального разрешения.

- С помощью спиннинга он поймал 15 особей горбуши. Своими действиями пенсионер причинил ущерб РФ на сумму более 28 тысяч рублей. Орудие лова правоохранители забрали, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

Напомним: рыбак незаконно наловил в Куреньге корюшки на 154 тысячи рублей.

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