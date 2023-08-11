На автодороге Кола-Мурмаши 15 августа проведут взрывные работы

Водителей предупреждают о проведении взрывных работ на автодороге Кола - Мурмаши в районе 8-9 километров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о проведении взрывных работ на автодороге Кола - Мурмаши в районе 8-9 километров. Движение транспорта ограничат.

- Работы будут вестись 15 августа с 13.00 до 14.30 в рамках строительства Мурманского транспортного узла. Автомобильное движение будет перекрыто, но не более часа, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Для обеспечения безопасности северян просят воздержаться от похода на кладбище в указанное время.

Напомним: автодорогу Пиренга - Ковдор отремонтируют к концу сентября.

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